Amici 2020 Serale, anticipazioni puntata 13 Marzo: eliminato, spoiler, prevenzioni Coronavirus: cosa succede da Maria De Filippi

Nonostante la situazione drammatica, tesa e densa di restrizioni per via del coronavirus la serata di Amici, il Serale anche quest’oggi, in prime time su Canale 5 è garantita.

Certo, andrà in onda con tutta una serie di provvedimenti e di limitazioni, di indicazioni di sicurezza e di cautele: ma andrà in onda. E che cosa succederà? Cosa bolle in pentola?

Nell’attesa di un miglioramento delle situazioni italiane legate alla emergenza coronavirus se non altro la TV riveste un ruolo, oltre che di informazione, anche di svago: ecco che in questo si incastra Amici il Serale. Cosa vedremo oggi?

Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata del 13 Marzo di Amici 2020 Serale: eliminazione, prove, spoiler, prevenzioni sul Coronavirus. Ecco tutto quello che succederà oggi nella scuola di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda Amici 2020 serale, in riferimento alla puntata del 13 marzo non ci sarà nessun ospite: nella terza puntata del serale di Amici 2020, il talent show di Maria De Filippi le prevenzioni hanno suggerito questa strada.

aggiornamento ore 00.30

Il programma continuerà ad andare in onda, ma i concorrenti si vedranno costretti a rinunciare ai duetti con ospiti famosi. Se la settimana precedente, quando le misure non erano così limitanti come oggi, ad Amici c’erano stati ospiti Fabrizio Moro e Mahmood. Invece, è inevitabile che questa sera, la puntata sia priva di guest star.

Vedremo dunque solo le esibizioni degli allievi e le diatribe tra giudici e professori. Una decisione quella di Mediaset volta in modo evidente a protezione dei concorrenti e per essere ligi alle norme di sicurezza indicate dal decreto con cui il Governo.

aggiornamento ore 5.11

Senza ospiti, Maria De Filippi sarà dunque ancor più protagonista con le sue intuizioni nella puntata di Venerdì 13 marzo. Oggi, in prima serata su canale 5, rispettando le norme di sicurezza indicate dal decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il serale di Amici 2020 avrà proprio in lei, Maria De Filippi, la certezza del buon esito della puntata del serale del talent show.

Niente ospiti con cui duettare per Giulia Molino, Gaia Gozzi, Jacopo Ottonello, Javier, Valentin, Nicolai e Nyv: tutti pronti a conquistarsi l’accesso alla quarta puntata del serale. Nello studio vuoto, i concorrenti si metteranno in gioco aspettando i verdetti del pubblico a casa, dei professori e dei giudici esterni Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. Al termine della serata, un altro concorrente dovrà dire addio al sogno di arrivare in finale.

aggiornamento ore 11.18