Amici All Star: cos’è, quando va in onda il torneo degli ex e dei Big di Maria De Filippi

Amici All Star: cos’è, quando va in onda il torneo degli ex...

E’ stato chiamato e citato in vari modi, ma passerà alla storia come Amici All Star: ma che cosa è? Si tratta del nuovo programma di Maria De Filippi, nato da una costola di Amici, un pò come Amici Celebrities per chiarirci, ma con delle dovute differenze. Quali?

Semplice: sarà una appendice di questa attuale edizione di Amici 2020, oppure Amici 19 che dir si voglia, e andrà a completare la stagione una volta che l’annata attuale si sarà conclusa con il campione della stagione.

Ma su cosa verterà? E’ presto detto.

Ecco che si prepara Amici All Star, il torneo degli ex e Big di Amici. In cosa consiste?

All Star Amici arriverà dopo il Serale della 19° edizione: come funziona il torneo dei Big? Amici di Maria De Filipp quest’anno, come sappiamo, presenta dieci allievi e una doppia eliminazione, e sulla base dei quattro concorrenti in finale, si sa già che ci saranno sei puntate di Serale standard.

A molti sono parse davvero poche. Ed ecco che Maria De Filippi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Quale? Eccolo, appunto, un nuovo format.

Amici All Star, la gara con ex concorrenti e altri Big. Stando a diverse anticipazioni e da quanto ammesso dalla stessa Maria dopo le sei puntate in onda con il Serale dell’edizione numero 19, ci saranno altre tre puntate con Amici All Star.

La conduttrice ha chiarito di aver ideato un torneo di Big ad Amici dopo che Mediaset le ha chiesto di anticipare il Serale. “Le puntate erano nove e l’idea di dare le ultime tre nasce per quello”, ha ammesso Maria de Filippi.

Ma chi ci sarà tra gli ex concorrenti e chi sono i Big? Si fanno diversi nomi, tra cui quelli di Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Alberto e Giordana. E poi, tra i ballerini, quelli di Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira. Staremo a vedere.