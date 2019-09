Amici Celebrities 2019: ecco chi sono i veri vincitori e la star (dopo la prima puntata)

Il debutto é stato seguito, atteso, e molto commentato sui social network. Ma Amici Celebrities non ha certo smesso di far parlare di sé dopo appena quale ora dal debutto, anzi.

E infatti, tra una squadra e l´altra, giá c´é chi si domanda chi siano i veri vincitori del primo appuntamento in tv;

Ebbene, si potrebbe parlare di una squadra o dell-altra, o di un concorrente in particolare. Ma a ben vedere, i veri trionfatori sono altri. Chi?

E presto detto. Si tratta di loro, i giudici.

Amici Celebrities: ecco le vere star della prima serata. Platinette e Ornella Vanoni

Proprio loro, esattamente. I giudici. Anzi, nel dettaglio le giudici. Loro. La Vanoni e Platinette.

Dopo le emozioni della prima puntata di Amici Celebrities andata in onda Sabato sera con la conduzione della De Filppi, se ne vedranno delle belle anche nel prossimo appuntamennto.

Ma tra una eliminazione e un salvataggio, tra piccolo flop di performances oppure soprese, come per esempio quella di Raniero Monaco Lapio o Cristina Donadio specie per il suo “another brick in the wall”, i veri trionfatori non sono in gara.

Sono coloro che devono giudicare la gara I giudici. E in particolare Platinette e Ornella Vanoni, che, a differenza di alcune piccole delusioni, almeno secondo parte del pubblico e, poi, i successi sul lavoro che c´é dietro la quinte da parte dei direttori artistici si sono imposta come le star.

Il loro é un vero spettacolo con punzecchiature, commenti ironici e sferzanti, divertenti botta e risposta e tempi televisivi e di comicitá davvero intriganti.