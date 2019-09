Amici Celebrities 2019 Joe Bastianich questa sera 18 Settembre 2019 si scalda a Un Palco per due alle ore 23.10 su Rai2

Una suggestiva e succosa anticipazione, questa sera in Tv, di ciò che vedremo a Amici Celebrities 2019: uno dei concorrenti, precisamente Joe Bastianich questa sera si regala una prova per scaldare la propria ugola.

Quale, dove? Cosa farà esattamente il prossimo concorrente di Amici Celebrities 2019? E’ presto detto.

Amici Celebrities 2019 Joe Bastianich ex giudice Masterchef questa sera 18 Settembre 2019 partecipa a Un Palco per due alle ore 23.10 su Rai 2

Oggi 18 Settembre 2019 a Un Palco per due, programma che andrà in onda alle ore 23.10 su Rai2 ci sarà la partecipazione di Joe Bastianich con Simona Molinari, elegante e talentuosa jazzista italiana.

Ovviamente la curiosità maggiore è per il noto gestore di ristoranti e giudice di Masterchef Italia e Masterchef USA che si avvicina al debutto di Amici Celebrities 2019.

Amici Celebrities 2019 è il nuovo talent Tv nato da una costola del notissimo programma di Maria De Filippi Amici: prenderà il via ufficialmente sabato 21 settembre.

Dopo aver scoperto chi sono i concorrenti vip sono anche usciti i nomi dei giudici che andranno a valutare le performances dei concorrenti famosi di Amici Celebrities 2019.

La trasmissione condotta prima dalla De Filippi e poi dalla Hunziker vanterà tra giudici, tra cui Platinette vanterà della partecipazione di Bastianich.

Sarà infatti tra i concorrenti di Amici Celebrities 2019 nella Squadra Blu capitanata da Alberto Urso: partecipa insieme a Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Chiara Giordano, Francesca Manzini e Raniero Monaco di Lapio.

La squadra Bianca capitanata da Giordana Angi, sarà invece composta da Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese.

Bastianich, intanto, scalda l’ugola insieme a Simona Molinari. Mercoledì 18 settembre, alle ore 23.10 su Rai2, andrà in onda la terza puntata di Un palco per Due, il nuovo programma di Rai2 dedicato alla musica leggera italiana.

Un “concerto al buio” quello del restaurant man internazionale Joe Bastianich, con Simona Molinari, elegante e talentuosa jazzista italiana.

Ciascuno dei protagonisti sceglierà sia un “cavallo di battaglia” tratto dal proprio repertorio (Joe played guitar per Joe Bastianich, Egocentrica per Simona Molinari), che una cover particolarmente amata da proporre all’altro e da eseguire insieme, in duetto (Cheek to cheek di Frank Sinatra per Joe Bastianich e Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini per Simona Molinari).

Un palco per due è un branded content firmato da Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister prodotto in collaborazione con Fiat, Lavazza e Rai Pubblicità. Il programma è nato da un’idea di Maurizio Monti e prodotto da Giovanni Amico per Twister e Daniele Petirro per Showlab con la consulenza musicale del maestro Valeriano Chiaravalle.