Amici Celebrities anticipazioni e spoiler puntata 16 Ottobre: Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto eliminati oggi

Continua la marcia di avvicinamento al gong finale di Amici Celebrities con una nuova scoppiettante puntata, della quale forniamo delle anticipazioni: cosa succede oggi, 16 Ottobre 2019 nella puntata dello show condotto da Michelle Hunziker?

Ci saranno due eliminazioni: quali? E' presto detto. Ecco chi sono i due eliminati della quinta puntata di Amici Celebrities e, dunque, chi saranno i quattro finalisti.

Amici Celebrities anticipazioni: eliminati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto, quattro i finalisti

La quinta puntata di Amici Celebrities andrà in onda su Canale 5 il 16 ottobre 2019 in prima serata. Come anticipato quella di questa sera sarà una puntata coi fiocchi.

Questa sera Mercoledì 16 ottobre arriva un appuntamento fondamentale per “Amici Celebrities“, condotto da Michelle Hunziker. Il programma di Canale 5 arriva a un punto di svolta con i finalisti.

Nato da una costola di Amici e che ha visto molta attenzione circa alcuni concorrenti in particolare, ma anche il calo degli ascolti ma anche per diverse polemiche tra i giudici e i concorrenti, in particolare con Platinette e con Joe Bastianich, ma anche tra la stessa ideatrice Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, il format Amici Celebrities vedrà, questa sera per la prima volta nella storia di “Amici”, nelle vesti inedite di giudice speciale, troviamo Maria De Filippi, pronta a emozionarsi e lasciarsi stupire dalle performance di canto e ballo delle celebrità ancora in gara.

i concorrenti dunque, questa sera, non saranno più divisi in squadre, e quindi ognugno gareggerà per sé. Ma veniamo al punto: chi sono gli eliminati della serata?

Ebbene, come anticipato, ad essere eliminati nelle prime manche saranno Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara sono i quattro finalisti di questa prima edizione del talent.

In una serata contraddistinta dal Giudice speciale di questa puntata, condotta da Michelle Hunziker, cioè Maria De Filippi, la quinta puntata di Amici Celebrities, regala molte emozioni.

quinta puntata di Amici Celebrities, regala molte emozioni.

In effetti dopo un inizio in sordina, il talent show di Canale 5 spin off del già noto programma ideato da Maria De Filippi, ha cambiato giorno e come annunciato, andrà in onda il 16 ottobre 2019 in prima serata. E, nei dati, appare un rialzo della china.

In questo appuntamento ci sarà appunto l’eliminazione di due concorrenti, entrambi della squadra blu, che porterà alla sfida tra i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria di questa prima edizione dello show in salsa vip. A condurre la puntata ci sarà, come da programma Michelle Hunziker, ma in una veste totalmente nuova arriverà Maria De Filippi, come ospite speciale.

Amici Celebrities, gli eliminati della quinta puntata e i duetti con gli ex di ‘Amici’

Secondo quanto emerso dai rumors e dagli spoiler, gli scontri che vedremo in questa quinta puntata di Amici Celebrities produrranno l’eliminazione di due concorrenti, ovvero Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia.

I due non hanno superato la prima fase della serata, durante la quale ogni concorrente avrebbe dovuto superare delle prove accompagnato da ex partecipanti di Amici.

In questa prima mahche, i sei protagonisti di Amici Celebrities dovevano affiancare un “big” delle passate edizioni del talent. Ecco quindi i duetti: Filippo Bisciglia accompagnato da Stash, Pamela Camassa duetterà con Irama, mentre invece l’ex calciatore Ciro Ferrara canterà con Giordana.

La eliminata Laura Torrisi affianca Alberto, l’altro eliminato Emanuele Filiberto di Savoia sarà accompagnato da Diana del Bufalo ed infine Massimiliano Varrese ballerà con Andreas Muller e Sebastian.

Vincitore di questa prima manche sarà il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, che la scorsa settimana ha commosso il pubblico emozionandosi nel cantare un brano che gli aveva ricordato la madre.

Con le prime eliminazioni i concorrenti in gara saranno quattro: Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Filippo Bisciglia, ufficialmente i quattro finalisti di Amici Celebrities. Non esiste più, quindi, la divisione a squadre, come è già stato annunciato nella scorsa puntata, ma ognuno ha gareggiato e continuerà a gareggiare per sé, per aggiudicarsi la vittoria finale della prima edizione del noto talent show in salsa vip.

Dalla quarta puntata a condurre il reality show è subentrata Michelle Hunziker, come era stato previsto sin dall’inizio del programma. Nonostante la conduttrice sia amata dal pubblico il confronto con Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice storica del programma, è sembrato quasi inevitabile. Dopo una sola puntata di assenza ecco che la padrona di casa di Amici ritorna nel talent, ma in una nuova veste, quella di giudice speciale.