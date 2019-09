Amici Celebrities, che critica di Aldo Grasso. E Laura Torrisi fa una rivelazione inattesa

Non ne parla né male né bene , ma conclude quasi con rassegnazione: “Ovviamente, nella versione vip vengono meno queste premesse, e a Maria tocca fare una lunga spiega iniziale sul concetto di passione che avrebbe portato i vip a partecipare alla gara, forse anche per giustificare le performance non sempre di livello. Onestamente si fatica a crederle”.

Tra i vip che prendono parte al nuovo reality di Canale 5, dunque ad Amici celebrities c´é anche Laura Torrisi. E proprio lei si é lasciata andare ad una importante confessione in queste ore.

“Non mi sono mai esibita in pubblico per timidezza: mi hanno convinto mia figlia Martina e Maria De Filippi”.

Laura Torrisi, come noto, é una delle concorrenti più apprezzate di Amici Celebrities. In un programma nel quale si sono messi in mostra alcuni personaggi finora lontani dalle esibizioni se non nei propri ´rami´specifici, e soprattutto i giudici vip chiamati a giudicare altri vip l’attrice Laura Torrisi é peró stata in grado di ritagliarsi uno spazio importante.

Se la Vanoni e soprattutto Platinette hanno oscurato alcuni contendenti, questo non é accaduto con la Torrisi.

La quale al settimanale “Chi” racconta la sua nuova avventura in tv con il canto, che l’ha aiutata a vincere le paure. “Il Festival di Sanremo? Chissà… esaudirei il sogno di mio nonno”.

“Dopo la prima esibizione mia figlia si è complimentata, mi ha detto che sono stata brava, che si capisce che mi piace cantare”.

Laura è molto timida e ha sempre avuto paura di esibirsi in pubblico: “Spero che questa esperienza mi aiuti… Da piccola cantavo usando la spazzola come microfono, poi sotto la doccia… il karaoke, ma sognavo di mettere su una band”.

La canzone del cuore? “E’ un segreto, se la dico poi me la fanno fare e giocano sull’emozione”.