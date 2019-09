Amici Celebrities, chi sono i direttori artistici Alberto Urso e Giordana Angi

Manca poco al debutto di Amici Celebrities, la versione ‘vip’ del talent show di Maria De Filippi. Nei sei appuntamenti del sabato sera di Canale 5 si rinnova la sfida tra i bianchi e i blu. A guidare le squadre due direttori artistici che, pochi mesi fa, hanno vissuto in prima persona le emozioni dei protagonisti.

Amici Celebrities, i singoli in uscita dei direttori artistici e lo scherzo a Giordana

A capitanare la squadra blu il cantante e tenore Alberto Urso, fresco vincitore dell’ultima edizione. A maggio pubblica il suo primo album, Solo, che verrà certificato disco d’oro. Prima del debutto come direttore artistico, il 20 settembre sarà nelle radio col suo nuovo singolo E poi ti penti, scritto per lui da Kekko Silvestre dei Modà. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album, previsto in autunno. Sentimentalmente parlando, il tenore è impegnato con Valentina Vernia, con cui ha condiviso l’esperienza ad Amici.

La squadra bianca, invece, ha come capitano Giordano Angi, cantautrice e seconda classificata della scorsa edizione, dietro proprio a Urso. Vincitrice del premio della critica, si è fatta conoscere in particolare per due inediti: Quante volte ad aspettarti e La solita stronza. il suo primo album, C A S A, è uscito ad aprile, mentre dal 26 agosto le radio passano Stringimi più forte. Il brano anticipa l’uscita del secondo album Voglio essere tua.

Il profilo Instagram del programma anticipa lo scherzo realizzato ai danni di Giordana, con la complicità di Ciro Ferrara e di Cristina Donadio, che ha impersonato la fidanzata gelosissima dello sportivo.