Amici Celebrities cosa è successo: ecco perchè il reality di Maria De Filippi ha perso contro Ulisse di Alberto Angela

Amici celebrities cosa è successo? A cosa è dovuto questo calo di ascolti?

Molti non ci credono ancora, in diversi ne sono contenti, altrettanti, invece, recriminano: ma tant’è, e così. E’ il gioco degli ascolti TV, le vere e proprie sentenze di condanna o di esaltazione, mannaie o orpelli per trionfi o tonfi da piccolo schermo.

In questo caso parliamo di Amici Celebrities, il reality di Maria De Filippi che dopo essere stato presentato in pompa magna, aver puntato su giudici piuttosto apprezzati e su un cast che prometteva scintille, tuttavia, non è che stia raccogliendo grandi consensi. Almeno stando all’auditel.

Perchè? Cosa è successo? Semplice: Amici Celebrities ha perso la gara degli ascolti venendo battuto da Alberto Angela e dal suo Ulisse. Ecco perché, nell’analisi del trend dei dati.

Amici Celebrities cosa è successo: ecco perchè il reality ha perso contro Ulisse di Alberto Angela. Dati auditel e indicazioni

Ecco come è andata. Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta, seconda puntata, ha registrato un netto di 3.614.000 telespettatori, share 20,01%.

Su Canale 5 Amici Celebrities, seconda puntata, ha registrato un netto di 3.066.000 telespettatori, share 19,45%.

In sovrapposizione Ulisse è dunque sempre al comando dapprima al 20% di share, e salendo fino al 25% verso la fine.

Amici Celebrities cosa è successo, perchè non sta funzionando? Ecco il dato: il programma parte inizialmente poco sopra il 15% di share, per poi arrivare al 23%. In solitaria, da mezzanotte in poi, tocca il 29% sulle battute finali del programma.

Il dato esatto della sorapposizione (21:31-23:52) vede Ulisse al 20,01% di share con 3.614.000 telespettatori e Amici vip con il 18,32% di share e 3.310.000 telespettatori.

Per alcuni, come per esempio il critico Aldo Grasso, forse la spiegazione è nell’eccesso di programmi simili o nell’emulazione di format che iniziano a stancare e, magari, di un cast non esattamente attrezzato.

Un’altra ragione potrebbe essere nella eccessiva presenza di un clima rissoso. Infatti Amici Celebrities continua a far a discutere come nell’ultima puntata.

Quando Joe Bastianich che viene mandato per volere dei giudici, in particolare da parte di Platinette. E scatta la rissa ‘verbale’.

Che cosa è successo a Amici Celebrities da questo punto di vista?

Amici Celebrities, via Joe Bastianich tra le polemiche. Platinette lo accusa, lui risponde. Ecco cosa ha detto.

Platinette ha detto: “La sua presunzione supera il suo talento“. Così viene bollato Joe Bastianich, concorrente della squadra blu di Amici Celebrities.

Joe Bastianich prima ha perso il duello con il principe Emanuele Filiberto di Savoia, poi ha scelto di non essere eliminato. Di conseguenza ha sfidato Francesca Manzini perdendo la sfida.

Da lì, continuano le polemiche: “Arrogante e presuntuoso”, ha detto Platinette, mentre gli altri giudici nicchiavano.

E’ scattata rissa verbale in studio. Joe Bastianich, concorrente di Amici Celebrities ha partecipato a un botta e risposta acon Platinette.

Cosa è successo nel corso di Amici Celebrities e di questo caotico siparietto del talent-show?

Quello che si è visto sabato sera su Canale 5, è stato il caotico alterco verbale tra l’ex cuoco di Masterchef e Platinette. Il primo si è lamentato per i giudizi della prima puntata, in cui la giuria lo aveva criticato con durezza per le sue performance.

“Sono stato davvero male per le critiche della scorsa settimana”, ha tuonato Bastianich. A rispondergli, Platinette.

Che lo critica sul suo ‘campo’. Quello di giudice di Masterchef: “Quando era lei a giudicare in altri programmi volavano coltelli, non eri così leggero nei giudizi”, ha detto.

“Vada a fare un programma di cucina – gli ha intimato -. Io giudico di musica perché ci lavoro da 50 anni. Accetti il giudizio, se devo dire una verità la dico. Si tolga dalla mente che io abbia un pregiudizio nei suoi confronti. Mi scusi se sono grezza ma non ho voglia di essere finta”.

Non finisce qui. Perché, in seguito Platinette ha concluso dicendo che Bastianich è “arrogante e presuntuoso, per niente un artista”. Scintille vere, insomma.

Le polemiche non finisco qui. Infatti, nel corso di “Amici Celebrities” ecco il caso Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. La conduttrice ha litigato col concorrente.

Amici celebrities cosa è successo tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: discussione tra la conduttrice e il concorrente

Cosa è successo dunque? Maria De Filippi nel corso della puntata di Amici Celebrities si è imbufalita con Filippo Bisciglia: “Va a finire che litighiamo”, gli ha detto.

Ma da dove nasce l’alterco?

Il concorrente aveva accusato la produzione del programma di non essere imparziale e la conduttrice ha dovuto intervenire.

Filippo Bisciglia, davvero scatenato con la produzione di “Amici Celebrities” ha presotutti di mira.

Il presentatore di “Temptation Island” dichiara di essere stato vittima di un’ingiustizia.

A suo dire i suoi brani durerebbero meno di quelli di Francesca Manzini, inoltre la sua canzone parte con un ritornello, una caratteristica che secondo Filippo la renderebbe più difficile.