Amici Celebrities, finale: anticipazioni della Diretta, vincitore e eliminati, ospite Emma Marrone. Sfida tra Camassa, Bisciglia, Ferrara e Varrese

Amici Celebrities arriva alle finale. C'è grande, grandissima attesa per la Diretta, nella quale si scoprirà prima di tutto chi saranno gli eliminati e poi, soprattutto,chi sarà il vincitore.

E tra spoiler, indiscrezioni e anticipazioni della puntata spunta un nome. Ci sarà ospite Emma Marrone? Ecco cosa sappiamo nel dettaglio circa la passarella finale di Amici Celebrities.

Amici Celebrities, finale: anticipazioni della Diretta, vincitore e eliminati, ospite Emma Marrone? Sfida a 4 tra Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese

E’ arrivata, dunque, l’attesa finale del 23 ottobre, questa sera in prima serata su canale 5: diretta e vincitore amici. Sfida tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa e Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese per il titolo di Amici Celebrities.

La trasmissione Amici Celebrities condotta da Michelle Hunziker questa sera Mercoledì 23 ottobre, in prima serata, canale 5 è dunque arrivata alla finalissima. Dopo sfide, lacrime ed emozioni, il percorso dei concorrenti della scuola di Maria De Filippi che, per la prima volta ha aperto le porte anche ai vip, sono pronti per sfidarsi per conquistare la vittoria.

Con Michelle Hunziker alla guida, i quattro finalisti che, nella scorsa puntata, hanno conquistato il diritto a giocarsi la vittoria nella sesta ed ultima puntata del talent show di canale 5, faranno di tutto per laurearsi campioni.

Amici Celebrities, oggi la finale: ecco i nomi dei quattro finalisti

I protagonisti della finale di Amici Celebrities saranno Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. “Il mio primo obiettivo era arrivare in finale, il secondo è quello di vincere“, dice Pamela Camassa che, tuttavia, non nasconde la paura di doversi esibire in diretta. “Sono emozionatissimo”, corrobora Filippo Bisciglia che è pronto a sfoderare gli ultimi colpi per portare a casa la vittoria.

“Sono giorni intensi e di duro lavoro, giorni di nuove canzoni, ma anche di cavalli di battaglia. La finale è sempre un appuntamento importante e decisivo, ma la farò sempre con il sorriso ed ironia”, ammette Ciro Ferrara che è considerato la vera sorpresa della prima edizione di Amici Celebrities. E poi c’è lui, Massimiliano Varrese: “Ogni giorno bisogna sfidare se stessi. Grande tensione”.

Amici Celebrities, oggi la finalissima: ecco chi sono gli ospiti di questa sera

Chi saranno gli ospiti della finale di Amici Celebrities? Nelle prime cinque puntate, tanti ex allievi di Amici che, nel corso degli anni, hanno conquistato il successo, hanno duettato con i concorrenti di Amici Celerities. Da Alessandra Amoroso ad Irama, dai The Kolors a Riccardo Marcuzzo.

A dire il vero, c’erano dei rumors: come accade già ad Amici, gli ospiti potrebbero non esserci per lasciare spazio alle sfide dei quattro finalisti. Tuttavia, ci sono delle indiscrezioni.

Addirittura pare che nella finale del talent show possa esserci Emma Marrone che, dopo la pausa forzata per il problema di salute, sta per tornare in scena con il nuovo album “Fortuna”.

Amici Celebrities, la finalissima: come fare a votare in diretta col televoto da casa

Se le prime cinque puntate di Amici Celebrities sono state registrate in anticipo rispetto alla messa in onda, la finale di Amici Celebrities sarà trasmessa in diretta per permettere al pubblico di scegliere il vincitore.

Saranno i telespettatori, tramite il televoto, a decretare il vincitore della prima edizione di Amici Celebrities tra Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese.

La giuria composta da Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini, dunque, questa sera sarà spettatrice di ciò che deciderà il pubblico che potrà esprimere la propria preferenza inviando un sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome del concorrente.