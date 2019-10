Amici Celebrities finale, ecco come votare il vip preferito in DIRETTA questa sera 23 Ottobre 2019

Amici Celebrities finale, ecco come votare il vip preferito in DIRETTA questa...

Questa sera, mercoledì 23 ottobre, arriva la la finalissima di “Amici Celebrities”: essendo in diretta nessuno sa nulla su cosa accadrà e soprattutto non si è deciso alcunché sul vincitore.

Infatti sarà il pubblico a decretare il nome del vip che si aggiudicherà il titolo di campione della prima edizione di Amici celebrities. come fare a sancire il vincitore? Ecco come votare per il proprio vip preferito.

Rispetto alle precedenti puntate, che sono state registrate con i voti dei giudici, per la finale sarà il pubblico a votare il possibile vincitore.

Per votare la procedura è semplicissima: non serve far altro che inviare un sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome del concorrente.

Si ricorda, a rigor di correttezza che il costo massimo dell’sms è di 16 centesimi di Euro a seconda dell’operatore; per ogni televoto c’è un limite massimo di 5 voti. In ogni caso il regolamento su www.mediasetplay.it/amicicelebrities o alla pagina 845 di Mediavideo).

La finalissima sarà condotta da Michelle Hunziker con i quattro finalisti che saranno Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

In studio saranno presenti anche i giudici che sono stati protagonisti finora con i loro voti, come Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini. Appuntamento a questa sera su Canale5 con la finalissima da non perdere. A condurre la serata Michelle Hunziker che ha preso il posto di Maria De Filippi. Una scelta non semplice e una eredità pesante.

Lo stesso Maurizio Costanzo ha commentato la conduzione della Hunziker: “Posso capire che ci si senta disorientati, ma all’interno di una rete capita che i conduttori facciano più cose e si passino il testimone, proprio come avviene in una squadra di calcio. Tra la Hunziker e la De Filippi è successo proprio questo: Maria ha dato il calcio d’inizio e Michelle è entrata in campo per terminare la partita di Amici Celebrities”.