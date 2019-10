Amici Celebrities, spoiler puntata 16 Ottobre 2019: ecco chi sono i 4 finalisti

Siamo ormai a un passo dalla retta finale di Amici Celebrities: cosa succede oggi, 16 Ottobre 2019 nella puntata dello show condotto da Michelle Hunziker? Ecco nuove importante anticipazioni circa il programma. Soprattutto, per ciò che concerne i nomi dei quattro finalisti.

Come annunciato dai primi rumors e spoiler nella puntata di stasera ci saranno due eliminazioni: quali? E’ presto detto. Ecco chi sono i due eliminati della quinta puntata di Amici Celebrities

Amici Celebrities anticipazioni: eliminati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto, ecco i quattro i finalisti

La quinta puntata di Amici Celebrities andrà in onda su Canale 5 il 16 ottobre 2019 in prima serata. Nel nuovo appuntamento di “Amici Celebrities“, condotto da Michelle Hunziker si è dunque arrivati a sapere chi sonoi finalisti.

Con le prime eliminazioni di Laura Torrisi e Emanuele Filiberto, dunque i concorrenti in gara saranno quattro: Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Filippo Bisciglia.

Loro, dunque, ufficialmente, sono i quattro finalisti che si contenderanno la palma di campione di Amici Celebrities.

Da questo punto di vista, quindi, prosegue la corsa verso la parte finale con l’inversione di rotta che si vedrà anche questa sera. Quando, infatti, non esisterà più la divisione in squadre, come è già stato annunciato nella scorsa puntata. Ogni concorrente dovrà sfidare tutti gli altri per aggiudicarsi la vittoria finale della prima edizione del noto talent show dei vip.

La svolta del programma sembra aver arricchito di verve il programma della De Filippi e della bella Michelle.

Nato da una appendice di Amici, ha visto molta attenzione circa alcuni concorrenti in particolare, ma anche il calo degli ascolti per via, secondo alcuni delle diverse polemiche tra i giudici e i concorrenti, in particolare con Platinette e con Joe Bastianich,.

Tuttavia hanno fatto discutere pure alcune polemiche anche tra la stessa ideatrice Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. Ad ogni modo il format Amici Celebrities vedrà, questa sera per la prima volta nella storia di “Amici”, nelle vesti inedite di giudice speciale, troviamo Maria De Filippi, pronta a emozionarsi e lasciarsi andare a commenti inediti.

Dalla quarta puntata a condurre il reality show è subentrata Michelle Hunziker, come era stato previsto sin dall’inizio del programma. Nonostante la conduttrice sia amata dal pubblico il confronto con Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice storica del programma, è sembrato quasi inevitabile.

Chissà se il ritorno di Maria De Filippi, dopo una sola puntata di assenza ecco che la padrona di casa di Amici ritorna nel talent (nella nuova veste, quella di giudice speciale) significa che il pubblico non ha gradito tanto la sua conduzione quanto l’assenza della ‘padrona di casa’. Quanto ai rumors, sembra sempre più in crescita il ‘partito di Bisciglia’, ovvero sia Filippo Bisciglia che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere il candidato ideale per la vittoria. Questo, almeno, stando alle emozioni nate dopo l’ormai celebre performance canora dedicata alla madre.

