Amici, chi è Francesco Bertoli: età e vita privata del cantante proveniente da X Factor

Ogni secondo che passa lo dedico al mio sogno, alla vita MIA. So chi sono, quello che voglio e per questo non mollerò mai. Non fatevi mai fermare o abbattere dalle malelingue o da chi vuole mettervi i piedi in testa, concentratevi su quello che conta. Io mi concentro sulla musica, e sull'amore, che provo e che esprimo quando canto le mie canzoni. . Voi siete sempre con me 💪❤ #amici19 #guerrieri #coraggio