Amici, chi è Jacopo: età e fidanzata del cantante che lavora al cimitero

Il serale di Amici 19 si avvicina, le maglie per accedere all’appuntamento più importante sono sempre meno. Ne rimangono tre e la concorrenza è molto forte. Tra i pretendenti alla maglia verde c’è anche Jacopo Ottonello, che dopo aver ricevuto il no ad X Factor ci ha riprovato con successo con la trasmissione di Maria De Filippi.

Il giovane cantante sta accusando la situazione e la mancanza di sicurezza di un posto al serale, tanto che si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Insicurezze normali per un ragazzo così giovane che sta vivendo il sogno della sua vita. Scopriamo meglio chi è Jacopo di Amici.

Jacopo, vita provata del cantante di Amici

Jacopo Ottonello ha 20 anni, è nato a Savona nel 1999 e da quando è piccolo sogna di cantare. Preso il diploma si è infatti iscritto al conservatorio dove ha cullato il suo sogno fino ad arrivare ai provini di X Factor e infine ad Amici.

Jacopo lavora in un cimitero in una posizione amministrativa ed è fidanzato da diverso tempo con Greta, ragazza che ama follemente come ha dimostrato in più di un’occasione, anche parlandone con gli altri compagni. Insomma per tutte le ragazze che si fossero interessate al cantante devono mettersi il cuore in pace per ora.