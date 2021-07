Amici: “Ecco cosa si scrive sul vaccino negli ambienti ospedalieri”, il medico di Ardea prosegue la sua ‘crociata’

Prosegue incessante la campagna di ‘sensibilizzazione’ attraverso la quale, girando in lungo ed in largo per lo ‘Stivale’, il dottor Mariano Amici invita tutti a ‘far maturare le coscienze’ rispetto a quello che lui ritiene l’indiscriminato uso del vaccino anti-Covid, la cui letteratura è ancora troppo breve, a fronte per altro di risultati ancora tutti da comprovare.

Infatti il vulcanico medico di Ardea tiene a rimarcare che “Con la ‘propaganda’ dicono che il vaccino sia miracoloso ma i ‘fatti’ dicono che non lo sia!”.

Amici: un documento ‘interno’ che solleva seri dubbi circa la reale efficacia della vaccinazione

Ed a supporto delle sue convinzioni (che garantisce ‘a prova di smentita’), Amici – che non si ritiene assolutamente un ‘no-vax’ – oggi ha pubblicato sul suo sito, un documento ‘ufficiale’ (circolante negli ambienti ospedalieri siciliani, che pubblichiamo in alto, in apertura dell’articolo), dove si legge che “in tema di varianti e vaccini”, ad oggi non sarebbe stato “registrato alcun cambiamento nelle modalità di trasmissione delle infezioni sostenute da varianti virali, mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità…”

Amici, un tour nel Paese per invitare a tutti a ‘far maturare le coscienze’ e gli interventi tv

Insomma, come usa ripetere in ogni occasione, sempre ‘secondo scienza e coscienza’, il dottor Amici prosegue senza paura (viste le numerose minacce subite, così come gli ‘avvertimenti istituzionali’ subiti), la sua personale crociata, sostenendo che contro il Covid il rimedio fondamentale risiede nella ‘cura’, come la sua antica professione insegna.

Sul suo sito continua intanto ad aggiornare date e luoghi del suo ‘tour’, così come gli interventi televisivi, sia sulle principali reti nazionali, che sui maggiori network del Paese.

In ordine di tempo, ecco il link dell’ultimo, avvenuto nel programma ‘Piazza Libertà’, andato come sempre in diretta lo scorso 11 luglio.

Max