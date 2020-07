Amici lascia Real Time: dopo 6 anni il talent di Maria De Filippi dice addio alla striscia sul canale 31

Amici lascia Real Time: dopo sei anni il talent di Maria De Filippi dice addio alla striscia sul canale 31. Dunque niente più Amici su Real Time. Dopo sei anni, il talent di Maria De Filippi non avrà più la striscia quotidiana sul canale 31 di Discovery, laddove arrivò a gennaio 2014 con la tredicesima edizione.

Amici lascia Real Time: niente striscia quotidiana del talent di Maria De Filippi dal canale 31

Presentati i palinsesti del canale per la stagione TV 2020/2021, la proposta di daytime di Real Time non vanterà più la striscia con la scuola di Amici, un appuntamento sul quale rete ha puntato negli anni, collocandolo anche in una fascia oraria tre le più ostiche, quella del primo pomeriggio.

Fino al 2017, la striscia su Real Time rappresentava il solo appuntamento quotidiano con Amici prima del Serale, che ha poi raddoppiato soltanto nelle ultime tre edizioni con una ‘finestra’ di dieci minuti nel pomeriggio di Canale 5 prima de Il Segreto.

Dunque, come confermato dai protagonisti della rete, Amici non sarà più su Real Time, e andrà in onda solo su Mediaset.

Tra i programmi su cui la rete punterà invece una seconda stagione di Real Housewives e naturalmente Bake Off. Quanto all’atteso Naked Attraction si potrà vederlo su DPlay Plus per ragioni legate ai contenuti e alle regole italiane sulla nudità. Comunque la versione italiana sarà senza pixel, a quanto emerge. Altra rinuncia, poi: Take Me Out non è più previsto.