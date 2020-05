Amici speciali, puntata oggi 22 Maggio 2020 su Canale5: sfide, gruppi, cantanti, ballerini, giudici

Oggi su Canale5, alle ore 21.40 si rinnova in prime time l’appuntamento con Amici Speciali il talent ripensato e ridisegnato dopo i rallentamenti nel lancio dovuti alla pandemia da Coronavirus.

Secondo appuntamento con il nuovo show di Maria De Filippi, in quello che è come noto un vero grande spettacolo contraddistinto dalla volontà di guardare al futuro con ottimismo.

Amici speciali, puntata 22 Maggio 2020 su Canale5: cosa succede oggi

A concorrere in campo in questa nuova avventura sono 5 ballerini professionisti che si sono messi in gioco in diverse edizioni di Amici: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Accanto a loro in gara anche 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata e ancora poi Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

Questi artisti, divisi in due squadre da sei elementi, si sfidano per arrivare a degli obiettivi destinati all’emergenza da covid-19.

In ogni puntata viene data la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata. A dare un giudizio alle esibizioni una giuria che la presenza di: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato.

Oltre al parere della giuria saranno cruciali anche le decisioni di Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, e i giudizi dei dei quattro principali network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelleti per Radio Italia, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.