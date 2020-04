Amici Speciali quando va in onda: seconda metà di maggio, possibile sabato sera, cast, concorrenti e giuria da Maria De Filippi

Pur se con tante cautele per via dei tanti dubbi e preoccupazioni circa la possibilità di far risalire i contagi, in questa Fase 2 anche la televisione sta provando a rimettersi in carreggiata. Dopo aver visto come alcuni programmi ripartano, specialmente in casa Rai, e altri invece restino in fase di stop, sono arrivate altre conferme.

Tra graditi ritorni, come quello della Panicucci e altri prolungamenti di programmi Rai che hanno fatto bene in questa fase di pandemia da covid-19, ecco che invece, in casa Mediaset si muovono i passi decisivi per l’arrivo in tv di Amici Speciali.

Come noto, il programma di Maria De Filippi è prossimo ad arrivare sul piccolo schermo. Ma quando? E chi ci sarà? Quale il cast, compresa anche la giuria? Quali sono le date presumibili ed è possibile un debutto il Sabato sera? Ecco tutte le informazioni e anticipazioni.

Amici Speciali via dalla seconda metà di maggio, ipotesi sabato sera: ecco chi ci sarà da Maria De Filippi

Maria De Filippi prepara il varo in diretta di “Amici Speciali”, il talent show rimodulato per essere fattibile in piena emergenza coronavirus. Come funziona?

Dodici talenti, quasi tutti ex del programma, si sfideranno sul palco. Unica giurata confermata al momento è Vanessa Incontrada, mentre restano ancora non uffializzate la data di partenza e quella di messa in onda.

Secondo rumors, potrebbe esserci il ritorno al sabato sera in sostituzione delle repliche di Tu sì que vales.

aggiornamento ore 2.15

Amici speciali di Maria De Filippi: guadagni devoluti per emergenza coronavirus

Maria De Filippi è al lavoro con la prima edizione di Amici Speciali, il talent show con 12 artisti ex dal talent e ormai più che noti.

La trasmissione è stata del tutto ripensata a causa del coronavirus: inizialmente doveva chiamarsi Amici All Star e doveva andare in onda subito dopo il serale di Amici 2020.

Dopo aver ripensato a tutto il format, la conduttrice aveva già dato spazio alle prime info sui cambiamenti.

Se il cast è stato confermato, non vi è una data ufficiale per la messa in onda. E quanto alla giuria del talent show, ad oggi il nome certo è quello di Vanessa Incontrada.

Si tratterrà di un gruppo di giudici ristretto, a cui spetterà il difficile compito di giudicare non più giovani emergenti, ma cantanti e ballerini con una carriera già in attivo e molto amati dalla gente.

aggiornamento ore 8.43

Amici Speciali: guadagni degli artisti devoluti per l’emergenza coronavirus

Stash, ex professore di canto ad Amici da due anni, ha detto di sì e entra a far parte della squadra di artisti in gara. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il leader dei The Kolors ha fatto sapere di avere aderito per avere la possibilità di sostenere la lotta al coronavirus.

I compensi degli artisti in gara saranno devoluti in beneficenza per far fronte all’emergenza sanitaria.

Amici speciali di Maria De Filippi in onda il sabato sera

Se l’ultima edizione del serale di Amici, per la prima volta da anni, è andata in onda in diretta il venerdì in prima serata, evitando il sabato sera, invece l’edizione di Amici Speciali, potrebbe essere collocata proprio al sabato in prima serata.

Un indizio arriva dai listini Publitalia non ancora aggiornati con le modifiche all’offerta della seconda metà di maggio, ripensata come il resto del palinsesto per adattarsi alle nuove esigenze.

aggiornamento ore 11.00