Amuchina, come farla in casa: la ricetta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Coronavirus, la ricetta dell’amuchina per le mani e le superfici. La guida completa per fare l’amuchina a casa

Il Coronavirus in Italia continua a preoccupare tanti italiani, i prezzi dell’amuchina nei negozi e nei siti di vendita online stanno lievitando di ora in ora ed anche le mascherine risultano in esaurimento in varie parti d’Italia. La psicosi legata al virus Covid-19 in Italia non si placa, complici le ultime news sul Coronavirus che ad ora ha registrato 7 decessi ed oltre 260 contagi.

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla situazione in Italia, ecco la ricetta per fare l’amuchina in casa, un ottimo rimedio per risparmiare ed evitare quindi di doverla acquistare a prezzi esorbitati, un rimedio anche per evitare di dover girare per negozi e supermarket alla ricerca del gel per lavare le mani e superfici.

Come fare l’amuchina in casa

Fare l’amuchina in casa è molto semplice e veloce, questa ricetta permette di realizzare il gel con pochi ingredienti. I consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità invitano tutti gli italiani a lavare le mani spesso e per almeno 20 secondi cercando di strofinare bene e pulire anche le unghie.

Per creare l’amuchina fai da te si consiglia di utilizzare i seguenti ingredienti: 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98% e acqua distillata (o bollita e raffreddata) quanto basta per arrivare a 1 litro.

Roberto Burioni: “Se non trovate i gel, usate l’alcol”

Mentre i prezzi dei gel antibatterici continuano a salire a causa della paura del Coronavirus, il virologo Roberto Burioni è intervenuto per tentare di bloccare gli sciacalli e tranquillizzare gli italiani offrendo una soluzione fai-da-te in grado di consentire a tutti di creare un’alternativa all’amuchina: “Se non trovate i gel antibatterici, non comprate quelli su Amazon a 400 euro, va bene anche l’alcol denaturato comune. Lavatevi le mani. Spesso, anzi spessissimo. Va bene il sapone comune, non serve quello antibatterico. E se non trovate i gel, usate l’alcol normalissimo. Non ha buon odore, ma funziona. Niente isteria, ma questo virus si trasmette con i nostri rapporti sociali. Se avete programmato una riunione o una convention di colleghi, è meglio rimandarla. Evitate contatti stretti, il virus ha bisogno di una vicinanza di meno di un metro, quindi no ai luoghi affollati e se usate i mezzi pubblici lavatevi le mani immediatamente”.