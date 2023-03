Anagrafe Roma, De Gregorio (Civica Calenda): “Servizi insufficienti. Senza personale sarà rischio caos”

“Nella nostra città i tempi di attesa per ottenere un cambio di residenza, prenotare un appuntamento per un documento di identità o fare un certificato anagrafico sono esasperanti. Nella maggior parte dei casi non ci riesce neanche chi, armato di santa pazienza, raggiunge direttamente lo sportello anagrafico: i numeretti per l’accesso al servizio, infatti, finiscono quasi subito, con il risultato che l’impresa va ritentata nei giorni successivi.

Una situazione già di per sé difficile, che si complica ulteriormente quando a doverla affrontare è un soggetto fragile come, ad esempio, un anziano.

Purtroppo tutti gli uffici di Roma Capitale lamentano l’annosa carenza di personale, ma la sofferenza che accusano quelli anagrafici è ancora più evidente. Al collasso da tempo, nonostante gli sforzi disumani di chi ci lavora, questi sportelli non riescono a rispondere alle reali esigenze dei cittadini, spesso costretti per farsi valere a ricorrere alle forze di polizia. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a ieri, ma i disagi sono all’ordine del giorno: non è la prima volta, infatti, che, nonostante una lunga fila, gli utenti restano a bocca asciutta.

La buona volontà dei dipendenti, chiamati a fare sforzi titanici, non basta: bisogna, piuttosto, puntare sul reclutamento e sull’inserimento massiccio di nuovo personale, in modo da rafforzare la macchina amministrativa, contrastare efficacemente l’esodo da pensionamento e arginare le altre uscite.

Se la situazione è questa già oggi, cosa accadrà durante il periodo estivo con il personale ulteriormente ridotto dalle ferie?”.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco.

Max