Anas toglie 171 cantieri per rendere più agevoli gli spostamenti per Natale

In previsione delle partenze natalizie, Anas, la società del Polo Infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, ha deciso di rimuovere da oggi fino all’8 gennaio prossimo un numero di 171 cantieri per rendere più agevole il traffico.

L’idea è appunto quella di rendere confortevoli e sicuri gli spostamenti. “Come per l’esodo estivo – ha dichiarato l’ad di Anas, Aldo Isi – anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose. Da sempre siamo in prima linea, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine, per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete: maggiore prevenzione e vigilanza in caso di pericolo e un soccorso più tempestivo in caso di incidente o di altra emergenza”.

“Con il nostro lavoro – ha detto Isi – vogliamo infatti assicurare a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno con la raccomandazione di avere sempre un comportamento corretto alla guida come ome ricordiamo nelle nostre campagne di sensibilizzazione Guida e basta”.