Anastasia e Princi: il Riesame conferma carcere e obbligo di firma

Entro 45 giorni saranno depositate le motivazioni, intanto però oggi il il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze di attenuazione delle misure cautelari presentate dai difensori di Giovanni Princi e Anastasiya Kilemnik.

Come è noto i due sono coinvolti nella tragica vicenda consumatasi nei pressi del quartiere romano di Colli Albani dove, nella notte tra il 23 e 24 ottobre scorso, il 24enne Luca Sacchi venne uccise da una pistolettata al capo. Entrambi al momento sono indagati per il tentativo di acquisto di droga.

Dunque al momento Princi resta in carcere mentre, per la Kilemnik, rimane l’obbligo di firma.

