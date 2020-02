Anastasio: chi è, età, Instagram e vita privata del cantante esploso a X Factor

Da un bel pò di tempo il suo nome è piuttosto noto agli esperti di musica nazionali, agli appassionati di un certo genere musicale, a un crescente numero di fan e, ovvio, anche ai telespettatori amanti dei reality. Lui è Anastasio, il cantante rapper campano che è esploso nel corso di X Factor arrivando ad una vittoria piuttosto preventivata visto l’ampio consenso di pubblico.

Un giovane cantante, autore e artista che ha anche avuto l’onore e l’onere di essere scelto per il Festival di Sanremo 2020, nella 70° kermesse canora condotta da Amadeus, al quale prenderà parte dopo esser stato in precedenza tra gli ospiti di uno performance molto sentita nella precedente edizione, quando intepretò metaforicamente il figlio di Claudio Bisio in una esibizione dedicata alle differenze generazionali.

Ma chi è Anastasio? Quanti anni ha? Come ha iniziato, e dove? Cosa sappiamo di lui? Ecco un quadro biografico, e non solo, sul rapper campano.

Anastasio: chi è, anni e canzoni: da X Factor al Festival di Sanremo 2020

Anastasio è diventato famoso in quando vincitore di X Factor 12 e sbarcato a Sanremo 2020 con il brano ’Rosso di Rabbia’. Ma chi è Anastasio? Cosa si sa della vita privata del rapper campano giunto fino al festival?

Chi ha seguito X Factor conosce bene Anastasio: si tratta del cantautore rap che vinse il talent e balzato tra i 24 Big di Sanremo 2020.

Molti i suoi pezzi noti: La fine del mondo, Costellazioni di Kebab, Correre per non parlare di alcune versioni ad hoc di Generale e Another brick in the wall. Anastasio è divenuto popolarissimo, accolto da consensi globali, e divenendo uno degli artisti emergenti più in ascesa nella scena musicale italiana.

Anastasio, ha 21 anni, e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Rosso di Rabbia, rappresenta uno dei passi cruciali della carriera: la canzone è un singolo tratto dal nuovo album “Atto Zero” in uscita il 7 febbraio.

Di cosa parla? Della rabbia di un giovane e del personaggio del “Sabotatore” tra rime energiche e rabbiose in perfetto stile Anastasio.

Anastasio, vero nome Marco Anastasio, è nato il 13 maggio 1997 a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Come detto il grande successo arriva nel 2018 partecipando a X Factor Italia 12, dove tutti i pezzi, specie inediti, come La fine del mondo, stregano chiunque. Di lui disse Fedez: “Da tempo aspettavo un artista come te su questo palco”.

Anastasio a X Factor, spinto dalla sua coach Mara Maionchi, riscrisse ogni settimana nuove strofe dei brani assegnatigli, riuscendo così a vincere la kermesse.

Anastasio: chi è, nome d’arte, Instagram e fidanzata

Prima di X Factor Anastasio aveva un altro nome d’arte, Nasta, con cui nel 2015 pubblica singoli su YouTube. Nel 2018 elabora il pezzo Come Maurizio Sarri, brano dedicato all’ex allenatore del Napoli. Invece, La fine del mondo ottiene il Disco di Platino e vola ai primi posti di tutte le classifiche.

Anastasio a Sanremo come detto c’era già stato: all’Ariston era stato ospite a sorpresa nella 4° serata, dove ha fatto conoscere ‘Correre’ e realizzato un monologo con Claudio Bisio.

Poi è arrivato Il fattaccio del vicolo del Moro, basato sul monologo Er fattaccio reso famoso da Gigi Proietti. In prospettiva, invece, un tour in tutta Italia dal 12 marzo 2020 da Roma e toccherà anche Firenze, Bologna, Padova, Milano e Napoli. Anastasio ha il diploma si è iscritto alla facoltà di Scienze agrarie, forestali e ambientali; è a 3 esami dalla laurea.

Anastasio è presente su Instagram (@anastasio_quello) ha più di 440mila follower e spesso pubblica video con cui saluta sempre con il motto “Forza Napoli!”. Non si sa se Anastasio sia fidanzato, anche se di recente è stato visto con una misteriosa ragazza con i capelli rosa.