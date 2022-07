Anbi Lazio – Notificata la nomina per Sonia Ricci a nuovo Commissario dei consorzi di bonifica del frusinate

“Per prima cosa calendarizzerò delle riunioni con i sindaci, le rappresentanze sindacali e delle organizzazioni agricole. Continuerò il percorso intrapreso dall’amica Stefania Ruffo che ringrazio per il lavoro svolto, per poter rendere il più virtuoso possibile il ruolo del consorzio che deve divenire motivo di orgoglio per territorio, imprese ed istituzioni oltre che per i consorziati.” Così Sonia Ricci all’indomani della nomina ricevuta quale Commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone.

Inoltre, ha poi aggiunto, “Come Presidente di ANBI Lazio conosco i direttori delle strutture e diverse figure del personale consortile. Incontrerò anche tutti gli altri per poter fin da subito pianificare le attività più urgenti da implementare.”

