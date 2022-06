Anche Fedez stasera sul palco del Future Hits Live a Roma

(Adnkronos) – Ci sarà anche Fedez, con Mara Sattei e Tananai, questa sera sul palco del Future Hits Live, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, dove non mancherà la performance dei tre sulle note del nuovo singolo ‘La Dolce Vita’. Lo ha svelato l’editore di Radio Zeta e Rtl 102,5, Lorenzo Suraci, che ha anche annunciato che Radio Zeta dal 25 maggio è diventata una radio nazionale, che copre l’intero territorio.

L’evento, organizzato da Radio Zeta in collaborazione con Musica per Roma, che si pone come festival della Generazione Zeta, vedrà sul palco tutti gli idoli dei teenager: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis (vincitore di “Amici di Maria De Filippi”), Mahmood, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke e Tommaso Paradiso. E sarà il primo evento live a capienza piena (5000 spettatori) nella Cavea dell’Auditorium, dalla pandemia.

L’evento è andato sold out nel giro di poche settimane e molti fan sono assiepati all’Auditorium già stamattina, nonostante la pioggia si sia abbattuta sulla capitale. Nelle vesti di presentatori, sul palco della Cavea, ci saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini (questi ultimi due figli d’arte), tutti conduttori di programmi su Radio Zeta.

Per la Fondazione Musica per Roma la serata dà il via al ricco programma di concerti estivi alla Cavea, che prenderà il via ufficialmente domani con Moderat e proseguirà con un fitto calendario fino al 26 settembre: “Siamo molto felici della nostra partnership con Rtl 102.5 – ha detto l’ad di Musica per Roma, Daniele Pitteri – Il Radio Zeta Future Hits Live 2022 dà il via alla stagione di eventi che si terranno al Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma. Si torna in presenza ma soprattutto a capienza piena. Lo scorso anno abbiamo fatto tanta programmazione ma solo a novembre e a dicembre a sale piene. Mentre l’estate avevamo solo 1500 posti. Per stasera sono previste 5000 persone, il tutto esaurito. Siamo molto contenti di iniziare la stagione con il Radio Zeta Future Hits Live 2022. Ci sono anche due manifestazioni importanti: la Roma Summer Fest 2022 e Summertime. Con questo primo evento in Cavea vogliamo proprio festeggiare la possibilità di ritorno alla normalità”.

“Radio Zeta – ha aggiunto il patron di Rtl 102,5 e Radio Zeta, Suraci – oggi in Italia rappresenta tutto ciò che è la Generazione Zeta. Siamo orgogliosi in questo giorno che per noi è doppiamente importante perché Radio Zeta è diventata, dal 25 maggio, un’emittente radiotelevisiva nazionale a tutti gli effetti. Siamo orgogliosi di festeggiare con gli artisti di riferimento della Generazione Zeta tutto ciò che è espressione musicale di quel mondo”.

Mentre la direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, ha sottolineato che quella di oggi “è solo la prima edizione di un evento che intende diventare un appuntamento fisso dell’inizio estate, come il Power Hits Estate all’Arena di Verona, lo è diventato per la fine estate”.

La serata sarà trasmessa dalle 21 in radiovisione in contemporanea sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sia su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sia in streaming su Rtl 102.5 Play (https://play.rtl.it/) e su TV8.