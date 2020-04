Anche la Florida prepara la riapertura

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha pronto il piano per riaprire le attività non essenziali già dal prossimo lunedì.

La riapertura dovrà rispettare le linee guida espresse dal governo federale per evitare una nuova ondata di diffusione del virus.

Già da lunedì i negozi al dettaglio e i ristoranti potranno gradualmente riaprire, ma dovranno garantire circa due metri di distanza tra i posti a sedere, anche all’aperto, per garantire il distanziamento sociale. Scuole, bar e palestre resteranno invece chiuse fino a nuovo ordine. Gli studenti continueranno a seguire le lezioni da casa.

Il governatore ha invitato i cittadini a evitare gli assembramenti di più di dieci persone e a indossare gli strumenti di protezione in pubblico, ma non sono previste sanzioni per chi non rispetta queste indicazioni.

“Il nostro piano di lotta contro il virus continuerà, non cambierà nulla al riguardo. Continueremo a proteggere le persone vulnerabili e aumenteremo i test“, ha precisato DeSantis.

Anche il Tennessee e il Wisconsin hanno iniziato ad allentare le misure restrittive per le attività non essenziali negli ultimi giorni.

In Tennessee i negozi riapriranno mercoledì prossimo, ma dovranno limitare il ‘traffico’ all’interno del negozio del 50%, stesse linee guida che già seguono i ristoranti.

“Il Tennessee ha subito un colpo economico senza precedenti – ha detto il governatore Bill Lee – ma dobbiamo rimanere vigili e continuare a praticare il distanziamento sociale in modo che le attività possano rimanere aperte”.

Mario Bonito