Ancora sole, poi temporali sul weekend 29-30 maggio: meteo

L’anticiclone si prende più spazio sul nostro Paese e nei prossimi giorni garantirà delle belle giornate e via via più calde su tutte le regioni, quanto meno fino a venerdì poiché dal weekend cambierà nuovamente tutto. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da mercoledì l’alta pressione riuscirà ad abbracciare gran parte d’Italia. L’unica insidia è data da un passaggio temporalesco che nella giornata di giovedì interesserà i rilievi della Lombardia orientale, ma soprattutto gran parte del Triveneto, anche in pianura. Dopo di che spazio al sole prevalente su tutte le regioni e alle temperature che potranno raggiungere i 26°C non solo al Centro-Sud, ma anche al Nord. Nel weekend la situazione cambierà nuovamente, infatti un vortice ciclonico posizionato tra la Polonia e la Germania riuscirà a raggiungere anche l’Italia provocando un esteso peggioramento del tempo a suon di temporali e grandinate che dal Nord si porteranno verso il Centro e infine su parte del Sud.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 26. Al nord: molte nubi al nordest, più sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo.

Giovedì 27. Al nord: temporali sul Triveneto fin sulle alte pianure. Al centro: sole prevalente. Al sud: un po’ instabile in Sicilia.

Venerdì 28. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Weekend spesso temporalesco con grandinate.