Ancora una tragedia sul lavoro, muore operaio nel Salernitano

Ancora un incidente mortale sul lavoro nella giornata di oggi. Dopo il decesso di un operaio nel Fiorentino, un altro operaio è morto in provincia di Salerno. L’uomo, 57 anni, è deceduto a Bellizzi mentre lavorava alla pulizia di una canna fumaria all’interno di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo per diversi metri. Sull’accaduto intervengono Cgil, Cisl e Uil di Salerno, manifestando “incredulità e rabbia per il dolore dell’ennesima tragedia sul lavoro. Sono 9 in provincia di Salerno le morti dall’inizio dell’anno – ricordano i segretari Arturo Sessa, Gerardo Ceres e Gerardo Pirone – una catena che non si riesce a spezzare. Non solo parole di circostanza, ma è il momento di lanciare una campagna di mobilitazione per allertare tutte le forze a disposizione: Asl, Ispettorato del lavoro, Inail, Inps, rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, solo in questo modo si può voltare pagina ed interrompere una tragedia inaccettabile”.