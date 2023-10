Ancora vittime della strada a Roma

Si estende la scia di vittime sulle strade a Roma e nel Lazio. A perdere la vita è stato Fabrizio Paolelli aveva 50 anni, tifoso della Roma e addetto alla sicurezza: è morto in un incidente stradale percorrereva il tratto della via Prenestina tra via Modolo e via della Riserva Nuova.

Secondo quanto ricostruito Paolelli era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio della polizia si è scontrato con due auto. Ma non è l’unica vittima recente.

Altra vittima della strada è l’odontotecnico romano Paolo Balli, conosciuto anche nel mondo del podismo: nel weekend aveva fatto una gita fino a Sorrento con la moto, per il trofeo delle Regioni Mototurismo a Vico Equense. L’uomo è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, scontatati con un Suv guidato da due turiste.