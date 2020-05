Andare in macchina dal 4 maggio: quante persone, in due si può? Le indicazioni

Andare in macchina dal 4 maggio: quante persone, in due si può?...

Domani lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 che coinciderà con l’alleggerimento di alcune restrizioni legate all’emergenza coronavirus. Alcuni dubbi sono rimasti però irrisolti, ai quali il Governo ha risposto attraverso delle Faq , ossia risposte alle domande più frequenti, disponibili sul sito ufficiale. Tra i quesiti più frequenti c’è quello legato alle modalità di viaggio in macchina e al relativo numero massimo di passeggeri.

Quante persone possono andare in auto dal 4 maggio? Se lo stanno chiedendo in molti, le Faq disponibili sul sito del Governo non rispondono esplicitamente a tale dubbio e nemmeno nell’ultimo Dpcm è fatto accenno alle modalità suddette, a cui è stato fatto però riferimento nel decreto del 10 aprile e che quindi dovrebbero essere rimaste invariate.

In macchina con un metro di distanza

Il decreto del 19 aprile parlava così degli spostamenti in macchina: “Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”. Qui è spiegata la modalità di transito ocn i veicoli a quattro ruote.

Per osservare la distanza di un metro, che è da tenere nel caso in cui si viaggi con persone fuori del proprio nucleo famigliare, è necessario quindi lasciare il sedile del passeggero libero e quest’ultimo è tenuto a sedersi sul sedile posteriore dalla parte opposta al guidatore. Quindi se non si dispone di una macchina molto spaziosa il limite massimo di persone all’interno dell’auto è di due. Discorso mascherine: se si è in macchina da soli se ne può fare a meno, è consigliata invece se si viaggia con dei passeggeri.