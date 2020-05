Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus: “Un incubo, ora dono il plasma”

Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus. Lo ha rivelato lo stesso tenore che nella mattinata di oggi ha donato il plasma al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per aiutare lo studio per trovare una cura per i malati di Covid 19. La scoperta è avvenuta il 10 marzo, quindi quando in Italia il picco di contagi era vicino.

I sintomi dell’artista sono stati febbre e acciacchi tipici dell’influenza, nulla di più. Bocelli si è addirittura gettato in piscina dopo aver scoperto di aver passato indenne la malattia, che in molti casi è risultata purtroppo letale.

Lo stesso cantante lirico ha raccontato la sua sperienza con il coronavirus. “Nessun sintomo, niente. Ho fatto il tampone e ho visto che ero positivo. Onestamente, quando l’ho scoperto, era il 10 di marzo, mi sono tuffato in piscina perché stavo bene. Solo febbri lievi, 37,2 37,3 chi l’ha avuta”, ha raccontato all’esterno dell’ospedale di Pisa dove ha scelto di donare il plasma per aiutare la ricerca.

Anche la moglie e i due figli sono stati contagiati, ha raccontato Bocelli, seppur quasi asintomatici. E anche loro hanno donato il plasma. Un gesto di solidarietà per aitare chi ancora sta combattendo con la malattia che ha allentato la morsa sull’Italia.