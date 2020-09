Andrea Damante fa coppia con Martina? La smentita del dj

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è già finita. Era divampata la passione poco prima del lockdown. A sorpresa, perché in pochi pensavano potessero tornare insieme dopo la prima separazione che li aveva portati a vivere altre storie. Il ricongiungimento è durato pochi mesi, ora la nuova rottura.

E nuove voci. Il gossip è infatti scatenato alla ricerca di possibili nuove fiamme per i componenti di una delle coppie più seguite sui social. Il magazine Chi, infatti, ha ipotizzato che Damante potesse avere già una nuova relazione. La rivista ha infatti immortalato l’ex tronista e dj in compagnia di una ragazza di nome Martina.

Damante, lo sfogo sui social

Una compagnia evidentemente finalizzata alla sola amicizia, visto che, preso atto del gossip, lo stesso Damante attraverso i suoi profili social ha voluto ribattere duramente all’indiscrezione, usando anche torni forti nei confronti di Chi. Chiede rispetto e assicura che quando ci sarà qualcosa da dire sarà il primo a farlo.

“Questa volta risparmiatevi tutta questa merda. Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio… – ha scritto Damante – Qui nessuno ha nessuno, anzi, quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate rispetto per questo momento”.