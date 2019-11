Andrea Filomena e Jessica Battistello, i perché del ritorno insieme dopo l’addio a Temptation Island

Il loro amore sembrava essere sfiorito definitivamente nel corso della loro partecipazione al programma Temptation Island, durante il quale vengono messe alla prova relazioni sentimentali più o meno brevi. Proprio la lontananza di due settimane e la contemporanea presenza dei tentatori aveva portato alla fine della relazione tra Andrea Filomena e Jessica Battistello.

Il motivo sembrava essere la necessità di Jessica di avere più attenzioni, che nel corso del programma aveva trovato da un single presente nell’isola dei tentatori. A distanza di mesi però la coppia è tornata insieme come testimoniano i post pubblicati sui profili social dei rispettivi ragazzi. I due hanno poi chiarito le ragioni del loro ricongiungimento attraverso una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Andrea Filomena e Jessica Battistello ancora insieme, la coppia spiega il motivo

Jessica Battistello ha spiegato il lungo percorso che ha riportato la coppia a tornare insieme, dopo che la ragazza era intenzionata a lasciare l’Italia per rifarsi una vita: “Dopo l’ultimo confronto televisivo io e Andrea – spiega Jessica – abbiamo continuato a sentirci. Volevo lottare per recuperare la nostra storia, ma lui mi diceva di non essere pronto. Nulla di quello che facevo sembrava bastare, nonostante le tante dimostrazioni. Sono arrivata al punto di decidere di gettare la spugna, lasciare tutto e partire per Santo Domingo. Quando l’ho comunicato ad Andrea, lui mi ha fermata e mi ha spiegato che la paura, l’orgoglio e anche la famiglia lo stavano bloccando, ma non voleva lasciarmi andare via”.

Anche Andrea Filomena ha spiegato le ragioni del ritorno con Jessica Battistello: “Da parte mia c’era tanta rabbia. Il mio essere altalenante derivava anche dalla volontà di farla penare. Ma la verità è che non ho mai smesso di amarla. Avevo paura di soffrire e dare una seconda possibilità a questa storia voleva dire andare contro le mie regole. Grazie a Temptation Island la nostra coppia è rinata e Jessica ha capito parte dei suoi errori ma, con tutta sincerità non so se, tornando indietro, accetterei di rifarla. Ho sofferto come un cane”, ha concluso Andrea Filomena.