Andrea Iannone bacia piedi a Giulia de Lellis: Cecilia Rodriguez li umilia

Il video in cui Andrea Iannone bacia i piedi a Giulia De Lellis è una sorta di pozzo senza fondo dei click. I follower sono impazziti dopo aver visto questa scena, ma anche per quanto riguarda chi non è propriamente intorno alla coppia, si è fatto un gran parlare di questo episodio.

Andrea Iannone bacia piedi a Giulia de Lellis: la polemica di Cecilia Rodriguez

La novità sulla questione porta il nome di Cecilia Rodriguez, che è intervenuta a gamba tesa per criticare Iannone, ex di sua sorella Belen (che nel frattempo è tornata fra le braccia del marito Stefano de Martino).

“Tutti nelle interviste dicono: Che belli, o auguri e figli maschi. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa” ha commentato sferzante a “Chi” Cecilia Rodriguez. “Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti un metro e una banana. Precisi precisi”, ha preso in giro Cecilia.

Il fidanzato Ignazio Moser, in sua compagnia durante l’intervista, ha cercato di contenere la ragazza, ma lei ha rincarato la dose: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Cecilia Rodriguez poi ha chiamato a gran voce un po’ di attenzione mediatica sul suo conto. “Sono incaz*ata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality”

“Sono una ragazza solare – spiega – ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre”.