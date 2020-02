Andrea Montovoli: età, carriera e vita privata dell’attore concorrente del Grande Fratello

Dal teatro passando al cinema, poi tante esperienze in TV. Andrea Montovoli ha iniziato giovanissimo nel mondo dello spettacolo e ora ha intrapreso una nuova avventura al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata dagli italiani, Andrea è uno di quelli che sta rubando l’occhio per il suo percorso che potrebbe portarlo fino in fondo.

Nel suo percorso fin qui Andrea Montovoli ha avuto alcuni scontri ma ha saputo coltivare anche molte amicizie, quella più stretta con Paolo Ciavarro, altro giovane concorrente della casa del Gf Vip. Per chi non lo conoscesse scopriamo meglio chi è Andrea Montovoli, dalla sua vita privata alla carriera, costellata di successi dal teatro al cinema.

Andrea Montovoli, Instagram e vita sentimentale

Andrea Montovoli è nato a Porretta Terme, comune del bolognese il 123 marzo 1985. Ha 35 anni e fin da giovanissimo ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. Prima con alcuni spettacoli teatrali, poi interpretando alcuni ruoli al cinema e in TV. Ha già partecipato ad un reality show, Pechno Express, prima di entrare nella casa del Gf Vip.

Ha avuto un’infanzia complicata dopo la morte del padre arrivata quando aveva solamente 12 anni. Un evento che lo ha spinto a rimboccarsi le maniche prematuramente cercandosi dei lavoretti che gli consentissero di coltivare la sua innata passione per la recitazione, che lo ha portato a ricoprire ruoli anche in fiction importanti come RIS.

Della sua vita sentimentale attuale non si sa molto, all’interno della casa del Grande Fratello sta facendo la conoscenza di alcune inquiline, senza, per ora, approfondire troppo la frequentazione. In passato Andrea Montovoli è stato impegnato con luna Graziano e Francesca Brambilla. Per scoprire qualcosa in più su Andrea è possibile seguire il suo profilo Instagram che conta più di 300mila seguaci.