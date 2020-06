Android, eliminare subito questa pericolosa app: ecco quale

Da Samsung a Google, gli smartphone Android sono alcuni dei dispositivi portatili più popolari in tutto il mondo. Ma se hai uno smartphone Android, potresti voler riconsiderare quali app hai installato sul tuo dispositivo.

Un nuovo rapporto di Secure-D ha messo in guardia da un picco di app dannose che possono farti perdere enormi quantità di denaro.

Geoffrey Cleaves, responsabile di Secure-D ha dichiarato: “Con la maggior parte del mondo che si è chiusa in casa, c’erano alcune forze più oscure che agivano per trarre profitto dalla situazione di blocco. In Secure-D, abbiamo assistito a un brusco aumento di cattivi attori che pubblicano app per il tempo libero sul Google Play Store, il che induce gli utenti a iscriversi a servizi premium.”

Android, ecco quali sono le app dannose da cancellare ora

In particolare, i ricercatori evidenziano un’app fastidiosa chiamata Snaptube. Nel rapporto, i ricercatori hanno spiegato: “L’app più problematica fino ad oggi nel 2020 è Snaptube, un’app per il download di video che è stata scaricata oltre 40 milioni di volte in tutto il mondo.”

Nel 2019, la piattaforma Secure-D di Upstream ha registrato 70 milioni di transazioni fraudolente attraverso la stessa app, di cui oltre la metà in Brasile. Nell’ottobre 2019, Upstream ha segnalato l’app, tuttavia è ancora disponibile attraverso molti app store di terze parti.

In modo preoccupante, i ricercatori ritengono che queste app dannose possano avere un effetto particolarmente dannoso durante la pandemia di coronavirus. Cleaves ha dichiarato: “Essere in blocco significa che per i clienti sarà difficile uscire dalla porta principale per ricaricare i loro pacchetti di dati.”

“Nel frattempo” spiega ancora Cleaves “il malware potrebbe entrare in quei pacchetti di dati. Ho il sospetto che potremmo vedere un calo del traffico Internet mobile e tentativi di fatturazione riusciti, nei mercati in via di sviluppo prevalentemente prepagati mentre sono in vigore i blocchi”.

Sulla base dei risultati, il suggerimento è di eliminare immediatamente Snaptube dal tuo smartphone.