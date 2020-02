Android: le 10 app da eliminare per evitare conseguenze dannose per la privacy

Android: le 10 app da eliminare per evitare conseguenze dannose per la...

I ricercatori hanno scoperto le principali vulnerabilità in 10 delle app VPN gratuite più popolari sul Google Play Store. Sono progettate per aiutarti a creare connessioni sicure su Internet, ma gli esperti hanno avvisato gli utenti Android di diverse app VPN pericolose.

Fra le app incriminate anche il client VPN gratuito SuperVPN, app è già scaricata più di 100 milioni di volte. In un blog sui risultati, Jan Youngren, un ricercatore di VPNPro ha spiegato: “La nostra analisi mostra che questa app ha vulnerabilità critiche che la aprono a attacchi pericolosi noti come MITM. Queste vulnerabilità consentiranno agli hacker di intercettare facilmente tutte le comunicazioni tra l’utente e il provider VPN, consentendo agli hacker di vedere tutto ciò che l’utente sta facendo.”

Android: ecco le 10 app Vpn pericolose da eliminare subito, la lista completa

Una VPN, o rete privata virtuale, dovrebbe mantenere private le tue attività online. Tuttavia, sembra che il client VPN gratuito SuperVPN faccia esattamente il contrario. Youngren ha spiegato: “Ciò che questa app VPN ha fatto è di lasciare ai suoi utenti, le persone in cerca di maggiore privacy e sicurezza, di avere effettivamente meno privacy e sicurezza rispetto a se non avessero usato nessuna VPN”.

Secondo i ricercatori, le implicazioni di avere l’app potrebbero essere terribili. Youngren ha aggiunto: “In base alla nostra ricerca, più di 105 milioni di persone potrebbero in questo momento rubare i dettagli delle loro carte di credito, foto e video privati ​​trapelati o venduti online, ogni minuto delle loro conversazioni private registrate e inviate a un server in una posizione segreta. Potrebbero navigare su un sito Web falso e dannoso creato dall’hacker e aiutato da queste pericolose app VPN”.

Cosa preoccupante, SuperVPN non è l’unica app pericolosa identificata dagli esperti: hanno anche riscontrato vulnerabilità simili in altre 10 app. Ecco la lista completa: SuperVPN. TapVPN, Best VPN, Korea VPN – Plugin per OpenVPN, Wuma VPN-PRO, VPN Unblocker, Super VPN 2019 USA, Sblocca VPN proxy, VPN sicura, Power VPN.