Android, occhio alle app truffa che addebitano denaro

Gli esperti di media digitali hanno di recente messo in guardia dai subdoli produttori di app che inducono a sottoscrivere piani di pagamento. Questi abbonamenti possono addebitare ingenti somme di denaro in background, anche per le app che non usi più.

A volte un abbonamento inizia come prova gratuita e successivamente si trasforma in un piano a pagamento.

Queste app sono conosciute come “fleeceware” nella cyber community e possono causare grossi problemi finanziari. Fortunatamente, è molto facile controllare se hai abbonamenti in esecuzione tramite Google Play Store.

Puoi modificare facilmente i tuoi abbonamenti per annullare i piani di pagamento indesiderati. Google ha recentemente inasprito le regole del Play Store per limitare le truffe relative all’iscrizione ad app Android.

Dal 16 giugno, le app dovranno essere molto chiare sui termini dei loro abbonamenti. E se ti sei registrato per una prova gratuita, ci deve essere un modo ovvio e semplice per annullarla.

Google inizierà inoltre a informare gli utenti quando termina una prova gratuita, e sarai anche avvisato quando un abbonamento a lungo termine (ad esempio, un piano annuale) si sta per rinnovare.

Come annullare un abbonamento su Google Play

Innanzitutto, tieni presente che la disinstallazione di un’app non annulla l’abbonamento. Vai nel Google Play Store e assicurati di aver effettuato l’accesso con l’account corretto.

Quindi tocca Menu> Abbonamenti e scegli il piano di pagamento che desideri annullare. Tocca Annulla abbonamento e segui le istruzioni. Potrai comunque utilizzare l’abbonamento per il tempo che hai già pagato, ma il piano non verrà più rinnovato.

Come mettere in pausa un abbonamento su Google Play

In alternativa, puoi mettere in pausa un abbonamento, se un’app lo consente. Ciò significa che il piano verrà messo in pausa alla fine del periodo di fatturazione corrente.

Apri Google Play Store sul tuo telefono o tablet e assicurati di aver effettuato l’accesso con l’account corretto. Tocca Menu> Abbonamenti e scegli l’abbonamento che desideri mettere in pausa.

Quindi tocca Gestisci> Sospendi pagamenti e scegli il periodo di tempo desiderato. Infine, tocca Conferma per mettere in pausa i pagamenti.

