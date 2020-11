Angela da Mondello (Non ce n’è Coviddi), firma il contratto con Lele Mora

Angela da Mondello (Non ce n’è Coviddi), firma il contratto con Lele...

Buongiorno da Mondello, Non ce n’è Coviddi. Difficile non aver ascoltato almeno una volta questi ritornelli. Ricorrenti sui social, virali sul web. Angela Chianello, anche nota come Angela da Mondello, è la creatrice inconsapevole di questi slogan. Inconsapevole perché mai si sarebbe aspettata che un’intervista le avrebbe investita di enorme notorietà.

Eppure da questa estate, quando Angela nella sua Sicilia minimizzava sull’esistenza del virus, il suo nome è circolato un po’ ovunque. Le ospitate da Barbara D’Urso hanno fatto poi il resto. Ora la donna conta centinaia di migliaia di fan su Instagram, ha girato addirittura un video musicale che le è costato un bel po’ di critiche.

Il motivo? Sul ‘set’ in pochi indossavano la mascherina. Il successo di Angela è stato notato anche dai veterani dello star system. Non è un caso se la donna in queste ore abbia firmato un contratto con Lele Mora, noto agente dei Vip. La firma è stata testimoniata anche su Instagram: “Finalmente il grande giorno con lo zio Lele, ha scritto la donna.

Immediata la risposta di Mora: “Angela firma il contrattino di rappresentanza. Un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista, a fare quel pezzo“, ha spiegato.