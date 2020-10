Angela Lansbury, auguri alla signora in giallo che compie 95 anni

È uno dei volti più noti della televisione e oggi spegne la bellezza di 95 candeline. Lei è Angela Lansbury, un nome che non racconta tanto quanto il suo alter ego, Jessica Fletcher, ovvero quella che da noi è conosciuta come la Signora in Giallo.

La Lansbury è infatti nota soprattutto per il ruolo di scrittrice e detective della popolare serie tv, anche se la carriera dell’attrice è costellata di esperienze e soddisfazioni.

Nata a Londra il 16 ottobre del 1925, Angela Lansbury ha iniziato a recitare a 18 anni figurando al fianco dei più grandi personaggi quali Liz Taylor, Peter Ustinov, Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Katherine Hepburn, Vincent Minnelli e Frank Sinatra.

Da Broadway al cinema, Angela Lansbury è poi diventata un personaggio noto in tutto il mondo grazie al ruolo della Fletcher, diventato iconico. Proprio sul personaggio la Lansbury espresse delle riserve, prima di firmare il contratto: non avrebbe accettato se nella serie ci fossero state immagini di sangue o violenza in genere.

In bacheca l’attrice ha 6 Golden Globe e ha ricevuto 12 nomination agli Emmy pur senza vincere mai. Prestigioso anche l’Oscar alla carriera, 5 Tony Award e il titolo di Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, conferitole dalla Regina Elisabetta in persona nel 2014.