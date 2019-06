Angela Merkel: accusa un malore, ha il parkinson?

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha subito un nuovo malore in pubblico. È accaduto durante una cerimonia a Berlino: la cancelliera è sembrata soffrire una crisi di tremore, così come era accaduto poco più di una settimana fa in compagnia del presidente dell’Ucraina Volodimir Zelenski.

Angela Merkel malata: l’età, i problemi di salute e la malattia

Vicina al presidente Frank-Walter Steinmeier, in occasione della nomina del nuovo ministro della Giustizia, Christine Lambrecht, la Merkel ha avuto dei nuovi tremori ed è sembrata assumere un’espressione preoccupata.

Due minuti di apprensione, dopo i quali la cancelliera è sembrata riprendersi, rifiutando peraltro un bicchiere d’acqua che le è stato offerto. In precedenza, dopo l’episodio avvenuto 8 giorni fa, la Merkel aveva spiegato che si era sentita male per disidratazione.

In realtà in tanti si chiedono in Germania e non solo se la Merkel possa essere malata, forse di morbo di Parkinson, anche se il portavoce della cancelliera ha negato ogni speculazione.