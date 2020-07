Angelica Montali: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Sempre cariche di attesa, le puntate di Temptation Island 2020 il format che fa boom di ascolti tv tutte le settimane, e che è diventato l’evento clou dell’estate televisiva attirano un dilagante consenso e interesse da parte dei telespettatori in tutte le piattaforme. In onda in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, e visibile pure in streaming e in replica (qui tutte le informazioni), il reality dei sentimenti e delle tentazioni si fa strada tra i palinsesti tv grazie alla forza del suo format: che si incentra, in pratica sulla capacità o meno da parte di tentatori e tentatrici di provare a incrinare le relazioni sentimentali delle coppie protagoniste.

Già, ma chi sono, ad esempio, le tentatrici? Una delle protagoniste in tal senso è Angelica Montali, che è appunto una tentatrice di Temptation Island 2020. La sua evidente capacità di affascinare non è in dubbio. Ma cosa sappiamo di lei? Chi è Angelica Montali? Andiamo a conoscerla da vicino.

Chi è Angelica Montali? Ecco quello che c’è da sapere sulla tentatrice della edizione di Temptation Island 2020.

Angelica Montali è una delle tentatrici, per appunto, del reality Temptation Island e, a dire il vero, non è propriamente un volto nuovo, in tv. Infatti ha già partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice. Cosa sappiamo su di lei, oltre questo?

Angelica Montali è nata 24 anni fa a Porto Recanati, dove vive con la nonna e con la bisnonna. Ha una sorella che, qualche mese fa, l’ha resa zia di una bambina. Non è dato per ora sapere qualcosa di preciso sui suoi studi, ma di certo è noto che fin da ragazzina ha sognato di entrare nel mondo dello spettacolo. Attualmente è una modella, con importanti passaggi in televisione.

Nel 2014 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Fantini. Anche se il suo aspetto è un tantino cambiato. Angelica Montali ha poi esperienze come ragazza immagine in varie discoteche. E poi , è stata “ombrellino” nel campionato di moto Superbike e protagonista in video musicali. Prima di arrivare a Temptation Island è stata una delle modelle di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate.

Angelica Montali, la vita sentimentale

La vita sentimentale di Angelica è stata alquanto movimentata. Nel 2015, stando a quanto sostiene il mondo del gossip ha avuto una storia d’amore con il calciatore Xherdan Shaqiri. La relazione tra l’ex calciatore dell’Inter attualmente al Liverpool è stata annunciata nel corso di una diretta del programma sportivo Tiki Taka. Prima ancora la Montali era stata avvicinata ad un altro giocatore del club neroazzurro: il senegalese Ibrahima Mbaye. Ma non ci sono conferme.

Tramite il suo account Instagram, sappiamo che, nell’ottobre del 2016, la modella era impegnata con un certo Marcello. Da 2017, il profilo Instagram di Angelica è molto curato. Ad oggi, essendo una tentatrice di Temptation Island, è single.

Ma quando possiamo vederla Le puntate in cui vederla saranno in onda tutti i giovedì in prima serata su canale5. In streaming si può vederla sul sito Mediaset Play. Anche su Witty Tv sono indicate le repliche delle puntate già in onda, e contenuti inediti e video-anticipazioni.

Nella edizione 2020 di Temptation Island, in onda su Canale5 in prima serata dal 2 luglio, Filippo Bisciglia dirige coppie Vip e Nip (tra i famosi ricordiamo la presenza di Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso.) per un totale di sei le puntate.

