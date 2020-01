Angelica Preziosi Instagram: lo showreel della Pupa è mozzafiato (VIDEO)

Sta nascendo una stella nel programma La Pupa e il Secchione di Italia Uno. Si chiama Angelica Preziosi e con l’impennata di follower che sta caratterizzando il suo profilo Instagram, è lecito aspettarsi di vederla molto più spesso in televisione nel prossimo futuro.

Con un nuovo post su Instagram, questa mattina Angelica Preziosi ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan, che lo hanno letteralmente “consumato” con gli occhi. Il video in poche ore è stato infatti visualizzato diverse migliaia di volte, segno che la biondissima romana ormai ha fatto breccia nel cuore di molti.

La particolarità della concorrente del programma è di rappresentare una sorta di outsider. Dai molti commenti sotto i suoi post, infatti, si capisce come la ragazza venga apprezzata per risultare, rispetto alle sue colleghe concorrenti, molto più dolce, sincera e vera. Non è un mistero inoltre che Angelica Preziosi sia molto impegnata nel sociale, come si può approfondire sulla nostra scheda.

Angelica Preziosi Instagram: ecco il video del suo showreel

Con un effetto “rallenty” che alimenta ancora di più la carica attrattiva, nel video Angelica Preziosi si mostra in diverse scene in esterna e all’interno, facendo sfoggio di un abbigliamento elegante e sexy che ne evidenzia la indubitabile bellezza.

“Showreel parte 1 per voi che mi seguite con il cuore. Grazie infinite” ha scritto la Pupa sul suo post. Ottima notizia per i fan, che dopo la parte 1 si aspettano presto nuovi contributi video.