Angelica Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Daniele Dal Moro

Il Trono Classico si tinge di nuovi colpi di scena, che rendono la trasmissione di Maria De Filippi sempre più avvincente. Nelle ultime puntate dedicate a tronisti e corteggiatori e corteggiatrici, infatti, terrà banco il pianto di Daniele Dal Moro, arrivato al limite dopo un duro scontro con Gianni Sperti.

Il motivo del litigio? Angelica, che secondo l’opinionista non sarebbe stata trattata bene dal tronista. Il motivo è da ricercare in un’esterna di qualche giorno fa, nella quale Daniele aveva portato Angelica ed un’altra corteggiatrice in un ristorante giapponese. Lo stesso per entrambe. Il motivo della scelta era per capire se le ragazze fossero femminili nel mangiare.

Angelica, il padre non vuole apparire in TV

La scelta di Daniele Dal Moro di testare la femminilità di Angelica aveva scaturito già diverse polemiche in studio, acuite da latri atteggiamenti mostrati da Daniele nelle ultime puntate. Il tronista, infatti, ha mostrato insofferenza nella scelta del padre di Angelica di non volerlo conoscere.

L’uomo infatti non è mai stato d’accordo con la partecipazione della figlia in trasmissione. È nata per questo una discussione che ha poi visto protagonista Gianni Sperti che si è scagliato contro Daniele fino a farlo piangere. Il tronista, infatti, arriverà alle lacrime dopo aver subito diverse critiche da parte dell’opionista.