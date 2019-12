Angelo Pintus, chi è: età, carriera e vita privata del comico italiano

Questa sera sarà protagonista in prima serata di uno speciale tutto su di lui, direttamente da Ostia Antica: si tratta di Angelo Pintus, il noto comico, attore e performer italiano che da anni è sulla cresta dell’onda per via delle sue incredibili performance e prestazioni artistiche apprezzate da tantissimi italiani.

Ma chi è nel dettaglio Angelo Pintus? Da dove viene, cosa sappiamo su di lui? Come ha iniziato, e come sta evolvendo la sua carriera? Ecco cosa possiamo raccontare sugli inizi, sul privato e sulla vita di tutti i giorni di Angelo Pintus.

Angelo Pintus, chi è: anni, inizio di carriera e vita privata del comico italiano

Cosa possiamo rivelare su Angelo Pintus, il comico italiano? Ecco alcuni dettagli sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Angelo Pintus nasce a Trieste il 21 maggio 1975 da padre di origine sarda e madre di origini franco-liguri. Passa l’infanzia e l’adolescenza un pò in Sardegna, un pò in Francia e anche a Trieste.

Molto presto la sua verve emerge quando, ancora piuttosto giovane, diviene un animatore Valtur. In seguito si fa notare, nel 2000 all’interno del duo comico Angelo & Max con il comico Max Vitale raggiungendo picchi di notorietà importanti.

Tra questi, il vero volano è dovuto alla continua frequentazione del Maurizio Costanzo Show. Da lì in avanti è l’inizio della escalation. Nel 2007 il duo si impone nel concorso Stasera mi butto ma, in seguito, decidono di sciogliersi.

Questa scelta rappresenta un’altra svolta per la carriera di Pintus. Dal 2009 al 2015 infatti entra a far parte del cast di Colorado con una rubrica in chiave di parodia dal titolo Sfighe. Dal 2011 propone la rubrica Non sopporto più e in seguito avvia il tour dello show 50 sfumature di Pintus.

A quel punto ormai è diventato da tempo un personaggio noto alla stragrande maggioranza del pubblico. Nel 2014 è parte di Zelig e fa anche il suo debutto al cinema con il film Tutto molto bello, diretto da Paolo Ruffini. Poi è nel cast “Ma tu di che segno 6?” diretto da Neri Parenti.

Nello stesso anno lancia lo spettacolo speciale dal forum al Forum di Assago, in onda su Italia1, mentre un anno dopo inizia il suo secondo tour teatrale con lo spettacolo Ormai sono una Milf. Nel settembre 2016 è all’Arena di Verona con Pintus @ Arena mandato in onda su Italia1, mentre dopo un anno conclude il tour di Ormai sono una Milf.

Angelo Pintus, il comico italiano ha confermato di avere una relazione con Michela Sturaro verso il quale si lascia spesso andare a dichiarazioni molto romantiche.