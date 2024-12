Grande attesa per l’evento di Animal Equality, in programma domenica 8 dicembre 2024, a Milano, per denunciare gli orrori degli allevamenti intensivi.

Conigli rinchiusi in gabbie anguste, maiali picchiati con bastoni e polli schiacciati dai trattori. Ogni giorno, all’interno degli allevamenti intensivi, gli animali subiscono maltrattamenti, torture e violenze. Le continue inchieste degli ambientalisti, però, non riescono a fermare l’inferno. Proprio per questo domenica 8 dicembre 2024, in occasione della Giornata internazionale dei diritti degli animali, in calendario ogni 10 dicembre, Animal Equality organizza un evento a Milano, vicino al Castello Sforzesco, per denunciare gli orrori dell’industria zootecnica. “Una ricorrenza per agire, informarsi e riflettere. Vi aspettiamo per costruire insieme un mondo più giusto per tutti gli esseri viventi“, spiega a Teleambiente Matteo Cupi, Direttore Esecutivo di Animal Equality Italia.

L’articolo Animal Equality, arriva l’evento per i diritti degli animali proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.