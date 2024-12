Animali e feste, ecco i consigli del veterinario

Ospite del Magazine di Teleambiente su animali e feste è il medico veterinario Luca Buosi.

Arrivano le feste – Natale, Capodanno ed Epifania – dopo un lungo anno tra scuola, università e lavoro. L’atmosfera diventa magica, le città si colorano e i regali, all’interno di pacchetti patinati, finiscono sotto gli alberi dei salotti. Anche per gli animali domestici, però, è tempo di feste. È giusto o sbagliato regalare un cagnolino o un gattino? Panettoni, pandori, biscotti, cioccolati e torroni fanno bene a Fido e Micio? Come comportarci coi cuccioli spaventati a causa dei botti? A rispondere a queste e altre domande è il medico veterinario Luca Buosi: “Ecco come trascorrere le festività al meglio con i nostri amici a quattro zampe“.

