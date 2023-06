Animali – La ‘Lav Roma’: “Il ‘Rony Roller Circus’ è stato sanzionato per affissione abusiva di manifesti” 

A seguito di numerosi esposti corredati da foto presentati a marzo dalla sede LAV di Roma, il Rony Roller Circus è stato sanzionato per violazione dell’art. 23 del Codice della Strada. Sono quasi 40 i manifesti abusivi di vari formati segnalati alla Polizia locale di Roma Capitale e affissi su muri, piloni di cavalcavia, pali della luce e perfino su una cabina Acea.

Le verifiche sono state effettuate dal IX Gruppo Eur, dal XV Gruppo Cassia, dal I Gruppo Centro Storico e infine dal III Gruppo Nomentano che ringraziamo per essere intervenuti prontamente. Lo stesso circo era stato sanzionato nel 2016, sempre per affissione abusiva, sempre a seguito di un esposto della LAV Roma.

“Senza considerare che la città è deturpata ogni anno da manifesti non autorizzati, ci chiediamo come si possa ritenere divertente uno spettacolo che utilizza animali costretti a ogni forma di esibizione insensata – commenta LAV Roma – La Federation of Veterinarians of Europe (FVE), che rappresenta 46 organizzazioni veterinarie in 38 paesi, con il documento “FVE position on the use of animals in travelling circuses”, ha raccomandato di proibire l’utilizzo di animali esotici nelle attività circensi. Nel documento, la FVE riporta motivazioni legate sia allo stato di salute degli animali sia alla sicurezza umana, riferendosi ai frequenti incidenti che si verificano nei circhi con animali.”

Inoltre, spiegano ancora attraverso un comunicato dalla Lav Roma, “Ricordiamo anche che il 75,6% degli italiani considera inaccettabile l’uso degli animali nei circhi* e che, a differenza di molti stati dell’Unione Europea e del mondo che hanno già proibito totalmente o parzialmente l’utilizzo di animali nei circhi, in qualunque forma di spettacolo, l’Italia è ferma a una Legge di 50 anni fa (Legge n.337 del 1968) che permette il finanziamento dei circhi da parte del Ministero dei Beni Culturali e dello Spettacolo” , conclude Eleonora Panella, responsabile LAV Area Animali Esotici.

*Dati ultimo Rapporto Eurispes appena pubblicato.

Max