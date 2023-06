Animali Roma – “Choc alla Muratella: 29 gatti chiusi nei trasportini per oltre 24 ore”, denuncia Santori (Lega)

Animali Roma – “Choc alla Muratella: 29 gatti chiusi nei trasportini per...

“La barbarie va in scena ancora una volta al ricovero degli animali di Muratella, dove ben 29 gatti sono stati chiusi nei trasportini per oltre 24 ore nel corridoio perché la stanza riservata al soccorso, che doveva essere aperta già da due anni, è ridotta ad uno sporco magazzino inutilizzabile: nonostante le promesse dell’assessore Alfonsi, lo spazio non ha ancora l’agibilità”.

Ne dà notizia il consigliere capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha ricevuto le segnalazioni di numerosi volontari.

“Animali feriti, malati, lasciati nella sporcizia e nel terrore, senza potersi quasi muovere per oltre un giorno. La situazione dei centri di soccorso e ricovero dei quattrozampe deve essere migliorata. L’assessore competente e il Sindaco spieghino cosa accade a Muratella e negli altri centri. La Lega ha pronta un’interrogazione e chiede chiarezza anche per sapere quanto spendono i romani per ottenere che cani e gatti meno fortunati siano sottoposti a trattamenti ignobili, e chi sono i responsabili di tanto scempio”, conclude il capogruppo della Lega.

Max