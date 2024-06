Animali Roma – La Prestipino: “La campagna contro l’abbandono è un’inziativa di grandissimo valore. Grazie al Sindaco per costituzione parte civile”

“La campagna di Roma Capitale contro l’abbandono degli animali presentata oggi dal Sindaco e dall’assessora all’Ambiente (vedi la foto), è un’iniziativa di grandissimo valore educativo, sociale e culturale che va nella direzione di quel “Il rispetto parte da qui” che abbiamo scelto come slogan dell’ufficio del Garante”.

È quanto afferma la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

“Ed è bellissimo – prosegue Prestipino – che la testimonial sia, per il secondo anno consecutivo, una persona e una professionista straordinaria come Licia Colò, che ammiro da tantissimo tempo e che dà ancora più valore a questa campagna, per la quale ringrazio il Sindaco e l’assessora Alfonsi”.

“Infine – aggiunge – voglio dire grazie al Sindaco Gualtieri per avere annunciato l’intenzione di accogliere la richiesta dell’ufficio del Garante e di tante associazioni, di costituire Roma Capitale parte civile nel processo che ci auguriamo si celebrerà presto contro gli assassini del cane Giorgio, accoltellato e gettato in un fosso a Ponte Galeria. È il segno importante di una sensibilità e di una attenzione non scontate verso un tema che tanto sta a cuore alle cittadine e ai cittadini romani”.

Max