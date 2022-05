Anna Falchi: ”Bene Finlandia nella Nato a scopo preventivo, Russi ci tolsero tutto”

(Adnkronos) – ”Sono d’accordo sull’entrata della Finlandia nella Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto la Svezia”. Così all’Adnkronos la showgirl finlandese Anna Falchi sulla richiesta di adesione di Helsinki alla Nato. “Entrare nella Nato ci tutelerebbe – sottolinea – visto che ci siamo sempre difesi da soli. Mio nonno ha fatto due guerre contro la Russia – racconta la Falchi – ci hanno portato via la Carelia e nel ’39 ci hanno tolto tante città per cui noi finlandesi ce l’abbiamo a morte con i Russi perché ci hanno tolto tutto. Questa alleanza quindi ci tutelerebbe e ci metterebbe più al sicuro visto quello che sta succedendo in Ucraina”.

(di Alisa Toaff)